Acheter pour permettre à ses parents de rester locataires

" Mes parents (87 ans tous les deux) ont toujours été locataires. Le propriétaire de l'appartement qu'ils occupent veut vendre. Ce n'est pas la première fois que ça leur arrive et ils deviennent âgés pour un énième déménagement. Après en avoir discuté avec mes enfants, nous en étions arrivés à la conclusion que la meilleure chose serait de racheter leur appartement nous-mêmes, et que mes parents nous paient un loyer. Mais mon fils cherche lui aussi à acheter et ma fille ne gagne pas suffisamment bien sa vie. Ma banque, ou j’ai souscrit et intégralement remboursé, refuse de me prêter plus de 80%. Or, nous n’avons pas ces 20%, auxquels s’ajoutent des frais. Je suis trop âgée pour emprunter sur 20 ans. Or sur 13 ans, les mensualités sont trop élevées. Mes parents ne pourraient pas me payer l’équivalent comme loyer. Est-ce totalement peine perdue, ou existe-t-il des formules que nous n’avons pas envisagées?"

"Vous pouvez effectivement acheter le bien à votre nom avec vos parents comme locataires. Il s’agira dans ce cas d’envisager ce projet comme un véritable investissement, car acheter pour la durée de vie des parents n’aurait pas vraiment de sens", répond Patrick Segers, courtier en crédits (Segers & Associés).

"Si leur situation financière l'autorisait, l’idéal aurait été d’acheter au nom des petits-enfants. Cela aurait permis de contracter un crédit sur 20 ou 25 ans et d’avoir un meilleur équilibre entre le loyer payé par les grands-parents et les charges supportées par les emprunteurs. Sans perdre de vue l’inconvénient: ils ne bénéficieraient plus d’abattement fiscal pour l’achat d’un futur bien propre."

"Vous pouvez emprunter plus de 80% sans aucun problème. Il faudra juste payer les frais de notaire. Il est possible d’emprunter 100% du prix d’achat – en sachant que vous ne bénéficierez pas du meilleur taux, à condition que vous mettiez votre propre maison en garantie (qu’elle soit payée ou non d’ailleurs). On reste ainsi en-deçà d’une quotité de 80% (respect nouvelles règles BNB) et ce malgré le manque de fonds propres.

"Enfin, il existe des formules de crédit qui permettent d’alléger la mensualité et également d’emprunter au-delà d’un terme fixé à 13 ans. Je suggèrerais de faire un crédit bullet sur 13 ou 15 ans, en panachage: 50% dans un crédit classique, 50% dans un crédit bullet (on rembourse uniquement les intérêts puis le capital en une fois au terme). Vous arriverez ainsi probablement à une mensualité correspondant plus ou moins au loyer que les parents devraient vous payer", conclut Patrick Segers.