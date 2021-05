Locataire: puis-je exiger une réduction de loyer ?

"Puis-je réduire le prix de mon loyer en attendant que le propriétaire du bien que j’occupe règle certains problèmes le concernant? En effet, cela fait deux mois que nous y habitons. Cependant, l’état des lieux n’a toujours pas été fait et nous l’avons averti des ennuis qui mettent à mal notre confort. Nous lui avons même demandé qu’il nous donne un calendrier précis pour les réparations urgentes et nous n’avons encore eu aucun retour de sa part. Comment faire en sorte qu’il s’active pour mettre en ordre le bien ou que j’obtienne une réduction de loyer tant que ce n'est pas le cas? De plus, il m’a indiqué que si je voulais quitter le bien, il me compterait un mois de loyer de pénalité en plus des trois mois de préavis que je dois lui donner. Est-ce normal?"