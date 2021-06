Puis-je déjà déclarer mon bien à l'étranger sur base du revenu cadastral?

A partir de l'exercice d'imposition 2022, vous devrez en effet obligatoirement déclarer un bien situé à l'étranger (donné ou non en location) sur base de son revenu cadastral, et non plus sur base de vos revenus locatifs (réels ou fictifs). Celui-ci doit encore être déterminé par l'Administration Mesures et Evaluations. Dès lors, vous ne pourrez plus déduire les impôts déjà payés à l'étranger, ni le forfait de frais de 40%.