Est-il possible de déduire fiscalement le prêt d'une deuxième maison?

Comment?

Les amortissements en capital

L’avantage que procurent les amortissements de capital dépend du fait que l’on a encore ou non un emprunt en cours pour sa résidence propre et du moment où cet emprunt a été conclu, puisqu’il ne peut pas être cumulé avec une autre réduction d’impôts (chèque habitat, bonus-logement) accordée par les Régions (sauf dans un nombre limité de cas), car cet avantage fait partie du même panier fiscal.

Concrètement, si vous bénéficiez du chèque habitat wallon pour l’emprunt qui sert à financer votre résidence propre, seul cet avantage subsiste lors de l’achat d’un bien d'investissement, la priorité étant toujours donnée aux avantages régionaux. Pour pouvoir prétendre à cet avantage fiscal, il faut en outre que votre crédit réponde à une série de conditions: l’emprunt doit avoir une durée d’au moins 10 ans, être garanti par une inscription hypothécaire, être conclu pour une habitation située dans l’Espace économique européen et auprès d’une banque située, elle aussi, dans cet espace.

Les amortissements de capital et la prime éventuelle d’une assurance solde restant dû donnent droit à la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme, soit 30%. Le montant procurant un avantage fiscal est toutefois limité en fonction de l’année de l’emprunt et de vos revenus professionnels. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.