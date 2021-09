Vente entre particuliers: dois-je déclarer mes revenus?

"Je vends sur des sites de vente entre particuliers, dont Vinted, les vêtements que mes enfants ne mettent plus. Dois-je indiquer le montant de ces ventes lorsque je remplis ma déclaration fiscale? Si oui, à partir de quel montant ou à partir de combien de ventes dois-je le faire?"

Le fait de vendre des objets personnels, même de façon plus ou moins régulière, n’est pas une activité commerciale.

Si tel est le cas, le contrevenant risque une amende, un emprisonnement et une saisie par le fisc de ses bénéfices illégaux.

Gestion du patrimoine privé

Cela signifie-t-il pour autant qu’une mère de famille qui met chaque semaine en vente les vêtements de ses enfants devient une commerçante aux yeux de la loi? Non! Le fait de vendre des objets personnels , même de façon plus ou moins régulière ou peu après leur acquisition, n’est, en principe, pas une activité commerciale, mais relève plutôt de la gestion du patrimoine privé , indique le SPF Économie.

Il n’existe pas non plus un seuil de revenus à partir duquel un particulier peut être considéré comme un commerçant. Par exemple, celui qui revend sa voiture à 6.000 euros, ne le sera pas. Par contre, celui qui vend régulièrement des petits bijoux à 1 euro (et qui gagne 1.000 euros) pourrait être considéré comme un commerçant.