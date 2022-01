Comment procéder pour donner de l'argent à ses petits-enfants

Dans le cadre d'une telle donation, le donateur ne peut rien indiquer dans la rubrique "communication" du bulletin de virement. Il doit donc la laisser vierge et ne surtout pas y indiquer la mention "donation" .

Mais attention, si la donation n'a pas été enregistrée et que le donateur décède dans les 3 ans (en Région bruxelloise ou en Flandre) ou dans les 5 ans (en Wallonie), la donation devra être reprise dans la déclaration de succession. Des droits de succession seront alors perçus sur le montant de la donation. Et les tarifs des droits de succession sont plus élevés que ceux des droits d'enregistrement de donation.