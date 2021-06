Peut-on construire sur un terrain dont la propriété est démembrée?

"Nous sommes trois frères et mon père est usufruitier de tous les biens mobiliers et immobiliers de ma défunte mère. Par testament, elle a attribué à l'un de mes frères une parcelle de terrain constructible et, de mon côté, j'ai reçu les parts d'une SCI. Mon autre frère n'a rien reçu. Le frère qui a hérité du terrain voudrait y faire construire une maison. En a-t-il le droit, sachant que mon père en est usufruitier. Mon père peut-il renoncer de son vivant à cet usufruit, sans rien transmettre à ses autres fils? Mon frère devrait-il nous payer une compensation? "