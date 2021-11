Transmettre aux enfants la nue-propriété d'une maison en France

"Mon épouse et moi sommes propriétaires d'un bien immobilier en France. Nous souhaiterions en transférer la nue-propriété à nos 2 enfants et en garder l'usufruit. Vu que le bien est situé en France, il faut passer par un notaire en France. Je voudrais connaitre l'impact fiscal en Belgique (et en France) d'une telle opération, pour nous et pour nos 2 enfants."

"Du côté français, les personnes gratifiées seront redevables du droit de mutation à titre gratuit lors de la donation de l’immeuble français, et ce, même si l’ensemble des parties ne sont pas des résidents fiscaux français. Le taux de ces droits est progressif et peut atteindre jusqu’à 45% en ligne directe (parents-enfants). Le droit fiscal français connait toutefois un système de décotes et d’abattements. Parmi ceux-ci: un abattement permettant à chacun des parents de donner 100.000 euros à chacun de ses enfants en exonération d’impôt français, et ce, tous les 15 ans", détaille Me Gregory Homans, Partner au cabinet Dekeyser & Associés.