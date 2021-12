8 nouveautés concernant votre facture d’énergie

Ces derniers mois ont été chahutés sur le marché de l’énergie. Il y a eu non seulement une explosion des prix, mais aussi une multiplication des plaintes concernant la facture d’énergie et les pratiques douteuses opérées par certains fournisseurs. Le gouvernement fédéral a donc pris une série de mesures qui entrera en vigueur l’année prochaine.

1. Accises

L’année 2022 marquera la mise en œuvre de "la plus importante réforme de la facture d’énergie de ces dix dernières années", d’après le gouvernement fédéral. Il est notamment prévu qu’à partir du 1er janvier 2022, toutes les cotisations fédérales – qui font partie à concurrence de 5% de la facture d’énergie – seront converties en accises.

"Cette mesure entraînera une diminution de la quote-part fédérale de la facture d’énergie d’environ 30 euros par ménage (pour ceux qui n’ont pas accès au tarif social, NDLR)", précise le cabinet de la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten.

En pratique, le droit d’accise agira comme un régulateur de la facture d’électricité et de gaz. Par conséquent, la part fédérale de la facture d’énergie n’augmentera plus automatiquement comme c’est le cas actuellement. "Cette réforme structurelle permettra de réaliser, à terme, un tax shift vert, par exemple via un système de cliquet. Ainsi, l’électricité sera rendue moins chère et l’utilisation des énergies fossiles découragée."

2. Norme énergétique

Cette mesure permettra également au gouvernement de mettre en œuvre une norme énergétique, qui permettra de comparer le montant de la facture énergétique belge à la situation dans les pays voisins afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages belges.

3. Redevance annuelle

Le gouvernement a aussi décidé de mettre fin aux abus concernant la redevance annuelle qui, selon les cas, peut être une indemnité de rupture cachée et par conséquent un frein pour changer de fournisseur.

Pour rappel, il s’agit d’un forfait destiné à couvrir les frais administratifs liés à un contrat et qui peut s’élever jusqu’à 120 euros, selon les fournisseurs.

Il ne sera plus possible de facturer une redevance sur base annuelle pour les contrats variable d'au moins six mois.

Cependant, chacun d’eux applique son propre système. Par exemple, Mega facture un montant forfaitaire par année de fourniture entamée, alors qu’Engie réclame un montant calculé au prorata du nombre de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat, ce qui est nettement plus à l’avantage du consommateur qui aurait la bougeotte en cours de contrat (notamment pour faire face à l’explosion des prix du marché de l’énergie).

À partir du 1er juillet 2022, pour toute résiliation d’un contrat variable d’énergie qui a duré au moins six mois, "ce coût forfaitaire de l’abonnement devra être facturé sur la base du nombre de jours prestés et non plus sur une base annuelle", précise le cabinet de la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten.

4. Acompte

Dans son accord, le gouvernement a prévu d’interdire certaines pratiques, comme l’augmentation unilatérale de la facture d’acompte (notamment en la basant sur une utilisation supposée de la consommation).

Pour rappel, ces dernières semaines, le fournisseur Mega avait imposé une hausse des acomptes à une grosse partie de ses clients, en ce compris les clients qui bénéficient d’un tarif fixe (et qui ne sont par conséquent pas affectés par l’envolée des prix sur le marché de l’énergie).

Le consommateur décidera lui-même quant à la nécessité ou non d’augmenter l’acompte mensuel de sa facture d’énergie.

Une telle démarche ne sera désormais plus permise: le consommateur décidera lui-même quant à la nécessité ou non d’augmenter l’acompte mensuel de sa facture d’énergie.

Et si un fournisseur entreprend d’augmenter un acompte, alors celui-ci ne pourra être appliqué que dans la mesure où le client concerné ne s’y oppose pas endéans les 15 jours qui suivent sa notification.

La date d’entrée en vigueur de cette interdiction n’est, à l’heure d’écrire ces lignes, pas encore connue. Elle fait partie d’une loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie "qui devrait être votée cette année encore", d’après Nicolas Gillard, le porte-parole du vice-Premier ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne.

Autrement dit, cette loi devrait éventuellement entrer en vigueur dans les jours qui viennent ou au plus tard au début de l’année prochaine.

5. Le produit le moins cher

Le gouvernement souhaiterait également obliger les fournisseurs à accorder le produit le moins cher de leur portefeuille aux personnes qui cessent d’être éligibles au tarif social. Pour ce faire, les fournisseurs devront leur fournir un aperçu des produits actifs, mais également les renvoyer au site web du comparateur de prix du régulateur régional.

Cette mesure fait aussi partie de la loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie.

6. Contrat dormant

À partir du 1er janvier 2022, la reconduction tacite des contrats dormants sera interdite. Pour rappel, un contrat d’énergie dormant est un contrat qui n’est plus disponible sur le marché, mais qui est systématiquement renouvelé par le fournisseur. Par conséquent, vous continuez de payer l’ancien prix, qui est généralement désavantageux (mais pas toujours).

Concrètement, il est prévu que lorsqu’un contrat n’est plus commercialisé ou lorsque son prix diffère du prix actuel de l’énergie, le fournisseur devra en informer le client et lui transmettre simultanément une nouvelle proposition de contrat.

7. Facture simplifiée

Le 23 juillet dernier, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté royal fixant les exigences minimales auxquelles les factures d’énergie et les informations de facturation devront satisfaire à partir du 1er janvier 2022. Mais il semblerait, selon plusieurs sources, qu’il sera difficile de respecter strictement cette date.

"Le projet d’arrêté royal est actuellement en cours d’avis auprès de l’Autorité de protection des données", précise Nicolas Gillard. "Mais il y a un engagement politique des trois ministres compétents pour une mise en application au début 2022."

2 pages La facture simplifiée ne pourra pas excéder deux pages.

Ce projet prévoit la mise en œuvre d’une facture simplifiée, qui ne pourra pas excéder deux pages. En outre, "les informations essentielles pour le consommateur figureront en première page (montant à payer et date limite)", selon la plateforme Comparateur-Energie.be.

"Toutes les données complémentaires se trouveront au verso et toujours de manière simplifiée. Le consommateur sera libre de choisir le mode d’envoi de sa facture. Ainsi, s’il souhaite la recevoir en version papier, les fournisseurs d’énergie seront tenus de respecter leur choix sans discussion possible."

"Si les clients plus curieux ou connaisseurs souhaitent obtenir plus d’informations sur leur facture énergétique, ils pourront les retrouver via leur espace client digital. Cette information devra apparaître de manière claire sur leur facture simplifiée."

8. Porte-à-porte

Enfin, le gouvernement envisage de mettre un terme à certaines pratiques lors de la vente au porte-à-porte. "C’en est terminé des cowboys qui font conclure des contrats coûteux à des clients mal informés", avait réagi la ministre Tinne Van der Straeten. "Un code de conduite est en cours d’élaboration."