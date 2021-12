Crédit hypothécaire: comment la banque expertisera un bien?

Dès le 1er janvier 2022, les organismes prêteurs belges devront faire expertiser les biens immobiliers avant d’accorder un prêt hypothécaire. C’est ensuite la valeur de l’expertise qui servira à déterminer le montant empruntable par le client.

L’Autorité bancaire européenne (ABE), en imposant cette mesure à la Belgique, veut s’assurer que les banques ne prêtent pas des montants démesurés par rapport à la valeur réelle d’un bien.

La valeur de l’expertise servira à déterminer le montant empruntable par le client.

En d’autres termes, si la valeur d’expertise est inférieure au prix d’achat, le candidat acquéreur devra lui-même apporter davantage de fonds propres pour acquérir l’habitation.

Mais, pour que les banques puissent se préparer à ce changement, alors que la mesure est entrée en vigueur en juillet dernier, la Banque nationale de Belgique (BNB) a accordé un délai de six mois aux organismes prêteurs afin d’implémenter une procédure d’expertise. Cette évaluation peut se faire lors d’une visite physique complète du bien ou également à distance grâce à des modèles statistiques avancés.

Certaines banques ont pris de l’avance et sont déjà prêtes pour le grand saut, d’autres en sont encore aux essais. Tour d’horizon des procédures mises en place dans les plus grandes institutions financières du pays.

Lire aussi Voici les hausses tarifaires bancaires prévues pour 2022

BNP Paribas Fortis/Fintro

Le leader sur le marché du crédit hypothécaire en Belgique, BNP Paribas Fortis (BNPPF), tout comme Fintro qui fait partie du même groupe, travaille actuellement avec son partenaire BNP Paribas Real Estate pour mener des expertises immobilières.

En vue de la mise en place de la nouvelle directive de l’ABE, "différentes pistes sont envisagées, mais aucune décision définitive n’est encore prise quant à savoir quel type d’expertise est nécessaire pour quel type de bien", indique Valéry Halloy, porte-parole de BNPPF.

BNPPF planche sur un système hybride avec des expertises physiques là où c’est nécessaire et des expertises à distance pour les cas le permettant.

La banque planche sur un système hybride avec des expertises physiques là où c’est nécessaire et des expertises à distance pour les cas le permettant.

"Cette évaluation peut se faire dans le cadre d’une visite complète avec évaluation interne et externe ou également par des modèles statistiques avancés. Cela n’implique donc pas forcément le recours à un expert externe, ce qui au passage pourrait occasionner des coûts supplémentaires à charge de l’acquéreur", détaille le porte-parole.

L’outil avec lequel BNP Paribas Real Estate travaille actuellement, "property value", propose plusieurs niveaux d’expertise selon le type de bien immobilier, la surface habitable ou bâtie ainsi que la granularité de l’expertise.

Les tarifs varient de 250 à 3.000 euros. "Cette grille tarifaire est celle de BNP Paribas Real Estate. Ceci n’augure en rien d’une tarification qui pourrait être adaptée en fonction des nouvelles exigence"», tient à signaler Valéry Halloy.

Belfius

La banque étudie diverses possibilités, tant en ce qui concerne le modèle d’évaluation automatisé que "la mesure dans laquelle les estimations externes doivent être effectuées", explique Ulrike Pommée, porte-parole de Belfius.

Le système mis en place sera hybride. "Les banques peuvent soit faire une expertise individuelle sur place ou via ordinateur, soit une expertise sur la base d’un modèle de valorisation automatique. Belfius envisage de mettre en place une combinaison des systèmes basée sur des critères de risque qui se rapprochent le plus possible des critères actuellement utilisés", indique la porte-parole, qui précise qu’en cas d’expertise physique exigée par la banque, les frais seront à charge de Belfius, comme c’est le cas actuellement.

Vue en plein écran Les banques peuvent soit faire une expertise individuelle sur place ou via ordinateur, soit une expertise sur la base d’un modèle de valorisation automatique. ©Getty

"Lorsqu’une estimation est faite, la valeur la plus basse (entre le prix d’achat et la valeur estimée) est utilisée pour déterminer le loan-to-value, et ce, par prudence", souligne Ulrike Pommée.

ING

ING travaille de son côté à la mise en place d’une "desktop expertise" (expertise à distance) d’ici fin 2021. "Nous continuerons à travailler dans le futur avec des experts ‘on site’ (expertises physiques, NDLR) en fonction de certains critères", explique Julie Kerremans, porte-parole.

Lire aussi L'inflation va rattraper les taux hypothécaires

Actuellement, la banque travaille avec des experts agréés pour réaliser les expertises physiques au prix fixe de 200 euros. "Si ce prix ne suffit pas en raison de l’ampleur du projet, l’expert vous en informe à l’avance et vous remet une offre de prix avant d’expertiser votre bien», indique ING.

KBC/CBC

Les deux institutions financières KBC et CBC utiliseront des modèles statistiques et des estimateurs internes et externes pour réaliser les expertises en vue de mettre en œuvre les directives de l’ABE "avec le moins d’impact possible sur le client"».

Le groupe KBC estiment que ces expertises obligatoires ne devraient pas affecter le processus de crédit ou le montant que le client peut emprunter.

Les deux banques estiment que ces expertises obligatoires ne devraient pas, dans la grande majorité des cas, affecter le processus de crédit ou le montant que le client peut emprunter.

Aujourd’hui, les frais d’une expertise physique chez KBC/CBC sont calculés sur la base de la valeur vénale libre estimée du bien, majorée du coût des travaux prévus et/ou nécessaires. Pour une habitation unifamiliale, les tarifs varient de 225 à 675 euros, voire plus si la valeur vénale du bien est supérieure à deux millions d’euros.

Crelan

Comme les autres banques, Crelan combinera les estimations physiques et les expertises basées sur un algorithme, "éventuellement complétées par des estimations de bureau".

La banque ne s’attend pas à une hausse du nombre d’estimations physiques et, par conséquent, pas à de grands changements pour les clients non plus. "Nous examinons encore le projet et nous n’avons pas encore pris toutes les décisions", précise Crelan.

Comme chez KBC et CBC, les expertises physiques pour une habitation unifamiliale chez Crelan coûtent actuellement entre 225 et 675 euros, voire plus si la valeur vénale du bien dépasse deux millions d’euros.

225-675€ Une évaluation physique est facturée au moins 225 euros et max 675 euros, sauf pour les biens dont la valeur est supérieure à 2 millions d'euros.

Beobank

Beobank analyse actuellement la manière de mettre en œuvre les nouvelles règles en matière d’expertise immobilière. "Nous étudions dans quelle mesure les informations publiques et les modèles statistiques pourraient être utilisés pour évaluer la valeur des biens", explique Inge Everaert, porte-parole de la banque.

Dans la pratique, la banque demandera au client, dès le début de la demande de crédit hypothécaire, des informations sur le bien (compromis, travaux détaillés, devis, etc.).

Elle précise: "Une partie des évaluations sera probablement effectuée via un modèle statistique basé sur une importante base de données et de points de comparaison. Cette estimation peut, si nécessaire, être renforcée par un contrôle à distance effectué par un expert. En outre, le système d’expertise physique continuera à s’appliquer pour un certain nombre de dossiers."

Dans la pratique, la banque demandera au client, dès le début de la demande de crédit hypothécaire, des informations sur le bien (compromis, travaux détaillés, devis, etc.).

Ces informations seront ensuite utilisées pour déterminer si une évaluation physique est nécessaire ou non. Les évaluations physiques menées par Beobank coûtent actuellement 225 euros au client.

Keytrade Bank

La banque en ligne travaille à l’amélioration de son système actuel en vue de répondre aux nouvelles normes ABE.

"Actuellement, nous collaborons avec des experts géomètres agréés indépendants que nous mandatons dans le cas où une mission d’évaluation physique est requise. Ces derniers émettent un rapport complet facturé 250 euros au client."

La banque souhaite maintenir sa politique actuelle en cas d’expertise physique, mais appliquera un système hybride avec des expertises digitales (à distance) lorsque c’est possible.

Lire aussi Acheter sur plan: attention aux frais de garde bancaires

AXA Banque

AXA Banque teste de nouvelles solutions basées sur des modèles statistiques afin de ne pas toujours avoir besoin d’une expertise physique. "Cette manière de travailler est nouvelle et c’est pour cette raison que différentes pistes sont encore examinées», indique Lisa Pieters, porte-parole de l’organisme prêteur.

AXA Banque, comme ses concurrentes, souhaite trouver une solution qui aura un impact moindre pour le client dans son processus de demande de crédit mais aussi sur les coûts qu’une expertise engendre, puisqu’une évaluation physique pour une habitation familiale est facturée minimum 225 euros au client et jusqu’à

675 euros, voire plus pour les biens dont la valeur est supérieure à deux millions d’euros.