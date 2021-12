Tout ce qui change pour votre travail en 2022

1/ Suppression progressive de la CSSS

Le gouvernement fédéral a décidé de supprimer progressivement la cotisation spéciale pour la sécurité sociale à partir de 2022. Comment est-elle calculée et qui va profiter de cette mesure en 2022?

2/ Indexation pour les employés de la CP 200

Chaque année, à la date du 1er janvier, les employés de la plus grande commission paritaire du pays ont droit à leur indexation salariale. D’après les prévisions actualisées des experts du prestataire de services RH SD Worx, elle devrait atteindre 3,56%.

La prévision la plus récente concernant l’augmentation de l’indice des salaires de la CP 200 au 1er janvier 2022 est de 3,56%.

"La prévision la plus récente concernant l’augmentation de l’indice des salaires de la CP 200 au 1er janvier 2022 est de 3,56%, un mois avant son entrée en vigueur", indique Nathalie Seijnaeve, du centre de connaissances de SD Worx.

3/ Dernière année pour commander une voiture de société avec les règles fiscales actuelles

4/ Plus besoin de "certif" pour une absence d’un jour

Les malades ne seront plus obligés de fournir un certificat médical pour une absence d’un jour. Cette mesure est toutefois limitée à trois jours par an et elle ne s’applique pas dans les PME, qui redoutaient une dérive avec la multiplication potentielle des "absences du lundi".