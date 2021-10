Et si l'avantage fiscal des comptes d'épargne disparaissait?

Procédure en cassation

Après plusieurs condamnations devant les cours et tribunaux, le fisc belge combat, en cassation, l'application de l'exonération aux livrets étrangers.

Chez nous, des cours et tribunaux, devant lesquels des contribuables belges titulaires de comptes d'épargne à l'étranger ont fait valoir la jurisprudence européenne, ont appliqué la première option en accordant systématiquement l'exonération aux livrets étrangers. Mais l'administration fiscale continue à combattre cette interprétation et poursuit actuellement une procédure devant la Cour de cassation en espérant obtenir gain de cause.