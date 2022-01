Les épargnants belges perdent 22 milliards d’euros de pouvoir d’achat

Épargne

Les avoirs placés sur les comptes d’épargne réglementés ont grimpé en 2021 de 4,2 milliards d’euros, pour culminer à 274, 4 milliards, selon les chiffres que nous avons collectés auprès de neuf banques. En extrapolant ce montant à l’ensemble du marché, nous arrivons à des avoirs de quelque 300,05 milliards. C’est la première fois que le seuil des 300 milliards d’euros est dépassé.

Il est probable que l’apport d’argent frais sur les comptes à vue ait été supérieur à celui constaté sur les livrets d’épargne. Belfius et Argenta mentionnent ainsi des augmentations respectives de 15% et 10%. De nombreux épargnants ne prennent plus la peine d’effectuer des transferts de leur compte à vue vers leur livret, puisque ce dernier ne rapporte quasi rien.

Inflation galopante

On peut toutefois s’étonner de la croissance à la fois forte et persistante des avoirs détenus sur les comptes à vue et d’épargne dans la mesure où l’inflation dépasse largement la rémunération des livrets. Ainsi, les prix à la consommation ont progressé en un an de pas moins de 5,71%, alors que la plupart des livrets ne rapportent que 0,11% et que les comptes à vue ne sont généralement pas rémunérés.

L'an dernier, le taux d’intérêt réel (le taux offert moins l’inflation) sur les comptes d’épargne et vue s’est établi ainsi à respectivement -5,6 et -5,7%.

L’an dernier, le taux d’intérêt réel (le taux offert moins l’inflation) sur les comptes d’épargne et vue s’établissait ainsi à respectivement -5,6 et -5,7%. Sur la base des 295 milliards d’euros placés sur les comptes d’épargne et des 100 milliards sur les comptes à vue à fin 2020, le pouvoir d’achat de ces montants a chuté en 2021 de respectivement 16,5 et 5,7 milliards d’euros, soit un total de 22,2 milliards. Cette perte en pouvoir d’achat ne tient pas compte des plus-values que de nombreux ménages ont enregistrées par ailleurs sur leurs investissements boursiers.

Les livrets d’épargne restent très populaires, parce que les montants qui y sont logés sont protégés et immédiatement disponibles. La pandémie a contribué également à la progression des avoirs sur les comptes d’épargne et à vue. Les mesures de lutte contre le covid ont eu une incidence négative sur la consommation des ménages, qui ont ainsi pu épargner davantage.