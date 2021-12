En épargne-pension, le rendement gagne des adeptes

L'épargne-pension bénéficiant d'un avantage fiscal peut se pratiquer à travers des produits d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Les Belges sont plus de 1,7 million à choisir un fonds d'épargne-pension de leur banque et près de 1,5 million à épargner de la sorte via une assurance. Aujourd'hui, ces assurances d'épargne-pension sont encore constituées en majeure partie de produits de la branche 21, qui garantissent à la fois un taux d’intérêt et le remboursement du capital à l'échéance. Mais du fait de l'extrême faiblesse des taux, la rémunération offerte par ces produits est insuffisante pour compenser l'inflation. Les assureurs sont ainsi enclins à pousser en avant leurs fonds de branche 23 qui, s'ils n’offrent pas de garantie sur le capital, ouvrent des perspectives d'un rendement plus élevé puisqu'ils investissent davantage en actions.