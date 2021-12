Aiguillonnez votre épargne et investissez serein en 2022

Placements

En cette fin d’année, le pouvoir d’achat et l’inflation sont au cœur des préoccupations. Les voyants sont au rouge vif et chacun s’inquiète de voir son budget partir à la dérive. Dans ce contexte, tout petit profit est bon à prendre. Encore faut-il y mettre du sien. À ce propos, votre épargne, on en parle?

Le rendement agonisant du compte d'épargne

Comment se porte votre bon vieux livret? Combien vous a-t-il rapporté en 2021? Encore moins qu’avant, évidemment. Un épargnant s’appauvrit irrémédiablement. "Ces dix dernières années, celui qui avait 10.000 euros sur un livret a perdu environ 10% de son pouvoir d'achat. Un record. Le niveau actuel de l'inflation est temporaire, mais à l’avenir, elle restera plus élevée qu'avant la crise", assène David Ghezal, Senior Investment Strategist chez Deutsche Bank. Plus que jamais, il va donc falloir secouer votre cochon pour espérer limiter les dégâts et obtenir un véritable rendement.

Un compte d’épargne reste indispensable puisqu’il permet de retirer ses économies à tout moment, en cas de besoin. Pour autant, il n’est pas recommandé d’y stocker des montants très élevés. Et dans ce cas, il faut savoir que quelques banques de niche offrent un taux d’intérêt plus attractif. Tout est relatif, mais cela peut aller jusqu’à 0,55% ou 0,70% contre le taux minimum légal de 0,11% en vigueur quasi partout ailleurs. Pensez toutefois, le cas échéant, à regarder au-delà du taux global. Le découpage entre taux de base et prime de fidélité est en effet une donnée clé pour le rendement escompté, selon que vous prévoyez de laisser votre argent longtemps ou non sur le compte.

Au-delà de ce minimum vital, pas le choix, il faut donc passer à l’investissement. Et ce n'est pas une nouveauté!

Les obligations sont devenues plus risquées

Le contexte de remontée des taux n’est évidemment pas favorable aux obligations dont le cours et le taux du marché évoluent toujours dans la direction opposée à celui-ci. "Il faut être particulièrement attentif à la duration", recommande David Ghezal, car plus la durée de vie d’une obligation est longue, plus sa sensibilité aux taux d’intérêt est élevée.

Les États et les entreprises sont aujourd’hui lourdement endettés. En clair, la majorité des emprunteurs sont en moins bonne santé qu’avant. "Pourtant, le taux qui devrait refléter ce risque est extrêmement bas. C’est une anomalie, et ils vont sans doute remonter légèrement", met en garde Grégory Guilmin, fondateur de "La Bourse, Make it Easy", qui fait du coaching patrimonial. "Je ne conseillerais donc que les obligations de très grande qualité (Suisse, Allemagne, États-Unis), pour faire office de coussin de sécurité dans un portefeuille. C’est leur seul rôle actuellement."

Sur le front obligataire, Marc D’Hondt, spécialiste en gestion patrimoniale et consultant Belgique OneLife (assurance Branche 23) ne voit qu’une option dans le contexte actuel: les obligations indexées. "Si l’inflation augmente, les taux embrayent et les cours ont tendance à baisser. Les coupons se limitent à compenser la baisse de l’inflation", explique-t-il. Attention, les obligations indexées étant généralement réservées aux investisseurs institutionnels, les particuliers intéressés doivent passer par des fonds obligataires.

Quant aux obligations à haut rendement, leur taux est extrêmement bas, ce qui est tout sauf un avantage.

Les actions (via des fonds)

On le serine depuis quelques années déjà, et cela se confirme: il faut privilégier la Bourse. "70% du temps, elle monte, même si entre-temps, il faut vivre avec la volatilité, parfois élevée", reconnaît Grégory Guilmin. D’où l’importance d’envisager la chose sereinement et surtout à suffisamment long terme. L’histoire a en effet montré qu’un krach peut prendre jusqu’à 78 ou 80 mois avant d’être effacé. "Plus l’horizon d'investissement est long, plus on a de chance d’obtenir un rendement convenable qui protège le patrimoine contre l’inflation", assure David Ghezal. En gardant bien en tête que ce n’est pas un sprint, mais un marathon.

L’investissement doit s’envisager sur un horizon de minimum 5 à 8 ans. Idéalement 10 ans. "Sur cette période on a réalisé du 13% (annualisé), mais il est évidemment possible que ces prochaines années, on tombe à 3 ou 4%", explique Grégory Guilmin.

"Les actions restent notre classe d’actifs favorite. Alors certes, il faudra tenir compte d’une volatilité alimentée par les incertitudes relatives à l'inflation, à la politique des banques centrales, aux variants du virus et aux tensions géopolitiques. Mais les actions offrent un espoir de rendement total compris entre 7 et 10%", confirme le spécialiste de la Deutsche Bank.

Le véritable risque, à coup sûr, ce sont les émotions, clament en chœur les spécialistes. Elles peuvent en effet être à l’origine d’une destruction de valeur de 3 à 4% par an.

Grégory Guilmin déconseille aux novices d’acheter des lignes individuelles. "Je recommanderais d’opter pour un instrument financier actif au niveau mondial, comme le MSCI Word Index (23 pays développés) pour avoir une diversification maximale."

Selon lui, celui qui veut s’adonner au stock picking (méthode de gestion dite de la sélection des valeurs, NDLR) ne devrait en tout cas pas y consacrer plus de 10% du patrimoine disponible pour l’investissement et avoir l’honnêteté de faire le bilan pour voir s’il arrive à battre l’instrument financier qui réplique un indice. "Analyser les secteurs, les sociétés, choisir l’action dans laquelle on veut investir, ne s’improvise pas. Cela requiert des mois de travail", prévient-il.

Lorsqu'on se lance dans l'investissement, il est à tout le moins recommandé de faire ses devoirs. L'information est une donnée essentielle aux yeux de Marc Dhondt qui, dans cette perspective, a développé le réseau YouInvestYou.com. Une communauté au sein de laquelle notaires, avocats, conseillers financiers, investisseurs échangent, dialoguent et s’informent de façon ludique et informelle sur l’investissement financier, immobilier, le crédit hypothécaire, les aspects juridiques et fiscaux des investissements, explique-t-il.

Fonds flexibles et achats mandatés

Deutsche Bank reste fidèle à son credo: l’idéal, pour se lancer, c’est de travailler avec des achats mandatés (programmés), dans le respect de son profil d’investisseur, avec un horizon suffisamment long. Concrètement, "vous achetez par exemple 500 euros par mois de parts dans des fonds mixtes flexibles (panachage) qui constitueront le socle de votre portefeuille d’investissements. Une valeur sûre pour naviguer dans la volatilité des marchés. À côté, vous vous ménagez une partie satellite dans laquelle vous pourrez vous permettre de prendre davantage de risques", détaille David Ghezal.

Thématiques

Typiquement pour investir dans des thématiques: sécurité, soins de santé, intelligence artificielle et durabilité de façon globale, suggère-t-il.

Marc D’Hondt a ses cibles, notamment les sociétés immobilières cotées comme Cofinimmo, Wereldhaeve, Vastnet Retail. "Les immeubles commerciaux, en particulier, n’ont pas encore récupéré de la baisse de valeur liée au covid. Ils devraient profiter d’un double effet positif: les baux qui sont liés à l’inflation (indexés) et à la reprise économique."

Il recommande également "les actions de sociétés qui sont leaders dans leur domaine d’activité, car elles sont en mesure d’augmenter leur prix (pricing power), comme Google, Netflix ou Mac Donald’s", et les entreprises qui sont capables de payer de généreux dividendes.

Mais il conseille, lui aussi, de passer par des fonds d’investissement, moins risqués que les actions individuelles.

Quelle que soit l’option choisie, retenez ce précepte de base: restez investi sur les marchés. Surtout, ne désertez pas sur un accès de panique à la moindre alerte ou en cas de secousses, fussent-elles historiques. C’est ce qui garantit la meilleure espérance de rendement à l’arrivée. "Une étude a montré que si on loupe les 10 meilleures séances boursières de l’année, on peut voir son rendement amputé de plus de 50%", souligne David Ghezal.

Matières premières et métaux précieux

Les matières premières et les métaux précieux ne constituent pas à proprement parler une thématique d’investissement de prédilection pour les novices. Grégory Guilmin les juge hors sujet.

"Le pétrole, le café, le bois et le gaz ont connu une forte hausse cette année et sont de toute façon au plus haut actuellement", note pour sa part Marc D’Hondt. Mauvais timing donc. Quant à l’or, "il n’a pas fort réagi, car il est un peu en concurrence avec les cryptomonnaies", estime-t-il.

David Ghezal est plus motivé. "Il y a du pour et du contre. Les craintes inflationnistes et le contexte macroéconomique incertain jouent incontestablement en faveur de l’or. Mais les mesures monétaires qui ont été initiées aux États-Unis et la hausse attendue des taux rendent le contexte plus compliqué, voire négatif", explique-t-il. Malgré tout, glisser 3 à 5% d’or dans son portefeuille, à titre de diversification, comme c’est traditionnellement recommandé, "reste toujours indiqué, même en l’absence de véritable potentiel de hausse", estime-t-il.

Les cryptomonnaies, à ne pas mettre entre toutes les mains!

Lorsqu’on aborde la question des cryptomonnaies, l’enthousiasme retombe par contre lourdement. "L’évolution du cours du bitcoin, qui est extrêmement volatil, fait froid dans le dos", déclare David Ghezal qui y voit une tendance "hype". En gros, il faut avoir de la chance. "Si on monte le dernier dans le train, en l’espace d’un week-end on peut perdre 15 à 20%. On ne le conseille ni à nos investisseurs aguerris, ni a fortiori à l’épargnant lambda."

Grégory Guilmin se prend à philosopher. "Il faut apprendre à se connaître, déterminer si ce type d’investissement a du sens à nos yeux. Si c’est juste pour suivre une tendance, on tombe dans le comportement moutonnier. Et surtout, il faut savoir qu’on ne parle jamais que de ceux qui gagnent (beaucoup), pas de ceux qui y ont (tout) perdu", souligne-t-il.

Marc D’Hondt, même s’il reste circonspect sur le sujet, considère le phénomène des cryptomonnaies comme une curiosité qui mérite l’attention. "Le bitcoin est une cryptomonnaie qui cherche à devenir un étalon. Va-t-elle y arriver? Sera-ce le nouvel or numérique? En attendant, le curieux doit se poser cette question : est-ce un étalon pour moi?"

"Le positionnement du bitcoin est accentué par le fait qu’une quantité maximum sera émise (21 millions). Cela peut être intéressant pour conserver de la valeur", note-t-il.

Rappelons quand même que la FSMA interdit de conseiller les cryptomonnaies, mais qu’il existe des fonds d’investissement qui achètent des sociétés qui gravitent dans l’environnement des cryptomonnaies.

Private equity et crowdlending : hors sujet