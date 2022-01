Les épargnants toujours plus en quête de rendement

Placements

L’an dernier, les Belges ont épargné 15,6% de leurs revenus. C’est moins que lors de la première année de la pandémie (2020), mais plus que les années précédentes. Les mesures de restriction anticovid ont restreint les possibilités de dépenses des ménages qui ont ainsi pu mettre beaucoup d’argent de côté.

Nos compatriotes restent des épargnants relativement prudents. Les avoirs placés sur les comptes d’épargne réglementés ont progressé de près de 5 milliards d’euros pour dépasser légèrement le cap des 300 milliards, selon nos calculs sur la base des chiffres collectés auprès de neuf banques.

Cette progression aurait été encore plus nette si ING n’avait pas décidé de convertir les comptes d’épargne des personnes morales en comptes non réglementés et de plafonner à 250.000 euros le montant par compte. Cette banque limite ainsi les avoirs que la loi l’oblige à rémunérer à hauteur de 0,11%. D’autres banques avaient déjà auparavant procédé à une telle conversion.

Les avoirs sur les comptes à vue des ménages ont progressé, au cours des dix premiers mois de 2021, de huit milliards. Belfius, Argenta et AXA déclarent une progression de 10% ou plus.

Investisseurs en bourse plus nombreux

Mais les épargnants sont de plus en plus nombreux à rechercher des placements plus rémunérateurs. Et pour cause: l’inflation galopante ampute le pouvoir d’achat de leur bas de laine.

Bolero, le courtier en ligne de KBC, a vu son nombre de clients progresser de 27% en 2021 pour un nombre de transactions en hausse de 3%. KBC explique cet intérêt pour les placements risqués par la faiblesse des taux d’intérêt, les bonnes performances des bourses en 2021 et les solutions digitales qui facilitent l’accès aux marchés d’actions. Belfius souligne de son côté que Re=Bel, sa nouvelle plateforme boursière en ligne, compte plus de 35.000 nouveaux clients, six mois après son lancement.

"Les fonds restent l’investissement le plus populaire, suivis par les actions." BNP Paribas Fortis

Les fonds d’investissement sont les placements les plus prisés, selon diverses banques. "Les fonds restent l’investissement le plus populaire, suivis par les actions", selon BNP Paribas Fortis. "Nous observons un glissement manifeste des actions et obligations individuelles vers les fonds."

La demande de produits d’investissement durables progresse encore. Plus de la moitié des clients belges de KBC optent pour un fonds durable.