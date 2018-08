Baisse des taux de certains livrets chez BNP Paribas Fortis

→ La prime de fidélité du Compte Étoile (dépôts limités à 9.000 euros par an) baisse de 0,45% au minimum légal de 0,10%. Le taux de base s’élève à 0,01%, le minimum légal

→ Le taux de base du compte Hello4You baisse de 0,35 à 0,01%. Ce compte est destiné aux 18-27 ans. La prime de fidélité reste à 0,20%. Les dépôts sont limités à 6.000 euros par an

→ Sur le compte d’épargne logement, le taux de base reste à 0,01% mais la prime de fidélité baisse de 0,45 à 0,20%. Le compte est destiné aux 18-35 ans. Les dépôts sont limités à 6.000 euros par an