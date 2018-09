Des livrets néerlandais exonérés en Belgique

Un compte d’épargne néerlandais assorti d’un taux de base et d’un taux bonus bénéficie de l’exonération de précompte belge, juge le tribunal d’Anvers.

Cette dernière prévoit que les intérêts des comptes d’épargne sont exemptés de précompte mobilier , jusqu’à un maximum de 960 euros cette année. En principe, cette exonération de précompte vaut non seulement pour les livrets belges, qui doivent remplir les conditions strictes prévues par la loi, mais aussi pour les comptes d’épargne étrangers, à condition qu’ils respectent des "critères analogues" , dispose le texte légal.

Mais en pratique, il n’existe quasiment aucun livret étranger qui respecte des critères analogues . Cela a d’ailleurs valu une condamnation à l’État belge devant la Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE ) le 8 juin 2017. La haute juridiction estimait que la Belgique ne pouvait pas soumettre des banques étrangères à des conditions pour accéder à son marché de l’épargne. Dans ses motivations, la CJUE laissait entendre que la structure de la rémunération des comptes d’épargne, à savoir un taux d’intérêt de base et une prime de fidélité, était une spécificité tellement belgo-belge qu’elle excluait de facto les comptes étrangers .

Mais, devant le tribunal anversois, des résidents belges ont obtenu qu’un livret néerlandais soit considéré comme conforme aux fameux critères analogues . Ces épargnants avaient opté pour un compte assorti d’un taux d’intérêt de base et d’un taux "bonus".

Le Fiscologue, revue juridique spécialisée en droit fiscal, qui révèle ce jugement inédit dans son édition du 21 septembre, ne mentionne pas le nom de la banque néerlandaise des plaignants. Au moins deux grandes banques des Pays-Bas proposent un livret assorti d’un taux bonus. Le compte "bonusrenterekening" d’ING offre un taux de base de 0,03% et un taux bonus de 0,02% qui est octroyé si, après une durée d’un an, le solde du compte est au moins aussi élevé qu’au début de cette période. ABN Amro met quant à elle sur le marché son "vermogens spaarrekening" qui donne droit à un intérêt de base de 0,01% et à un taux bonus de 0,06% si l’argent reste sur le compte jusqu’au 30 décembre.