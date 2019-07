Les Belges n'ont jamais autant épargné en six ans

Alors que la plupart des carnets d’épargne ne rapportent que 0,11% par an, le flux d’argent frais qui les alimente s’accélère encore. Au cours des six premiers mois de 2019, les avoirs sur les comptes d’épargne réglementés se sont étoffés en effet d’au moins 8,4 milliards d’euros , selon une estimation établie par notre rédaction après avoir interrogé une douzaine de banques. C’est la plus forte augmentation depuis 2013. Les livrets affichent à présent un montant record de 279 milliards d’euros.

" Au vu de l’extrême faiblesse des taux d’intérêt sur le marché, il existe peu de solutions alternatives au bon vieux livret " , souligne BNP Paribas Fortis. Des produits d’épargne sûrs, tels que les bons de caisse et les comptes à terme, ne rapportent pas plus, ou à peine, qu’un carnet de dépôt. Il en va de même pour de nombreuses obligations. Le taux offert par les obligations d’État belges à dix ans a encore baissé ce lundi pour s’établir à 0,02%, un plancher historique.

Le climat politique et économique incertain ainsi que la chute des marchés d’actions à la fin de 2018 incitent également les Belges à mettre leur épargne en lieu sûr. Chez Crelan, on note que "les investisseurs se tiennent sur leurs gardes et se montrent prudents. Ils privilégient la stabilité, quitte à ce qu’elle rapporte très peu, par rapport à la volatilité et aux risques".