Les trois meilleurs mois des comptes d'épargne depuis 2013

À cause des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, les consommateurs ont réduit leurs dépenses ces derniers mois , ce qui les a conduit à placer l'argent économisé sur leurs comptes d'épargne, dans une position d'attente.

2 milliards en juin

En juin, un peu plus de 2 milliards d'euros ont ainsi gonflé les comptes réglementés. En mai, plus de 4 milliards avaient déjà afflué vers les livrets, après des apports de plus de 1,5 milliard en avril. En trois mois, ce sont ainsi 8 milliards d'euros qui ont grossi le placement préféré des Belges. Pour trouver une meilleure série de trois mois de hausse de l'encours des comptes d'épargne, il faut remonter à février 2013.