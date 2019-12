MeDirect offre du 0,7% pour les petits épargnants

S’il ne rapporte plus rien compte tenu de l’inflation, le compte d’épargne n’en demeure pas moins indispensable pour abriter une réserve d’argent disponible à tout moment. Idéalement l’équivalent de 3 à 6 mois de salaire. "Alors autant choisir celui qui rapporte le plus. Nous offrons 5 ou 7 fois plus que le taux légal", souligne Philippe Delva, CEO de MeDirect. L’ouverture et la gestion de ce compte sont exemptes de frais.