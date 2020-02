Meilleure année depuis 2013 pour les comptes d'épargne

Les livrets des Belges ont atteint un record à 281,5 milliards d'euros en 2019. Les dépôts de plus de 11 milliards d'euros enregistrés sur cette période en font le meilleur exercice en six ans.

En un an, les Belges ont ajouté 11,2 milliards d'euros sur leurs comptes d'épargne, ce qui fait de 2019 la meilleure année pour les livrets en six ans.

Cela représente une augmentation de 11,2 milliards d'euros par rapport à 2018. Cette hausse annuelle de l'épargne des ménages est la plus importante depuis l'année 2013, durant laquelle une progression de 14 milliards d'euros avait été comptabilisée.

Position d'attente

En décembre 2019, les Belges ont ajouté 2,6 milliards d'euros sur leurs livrets. Le dernier mois de l'année est traditionnellement bénéfique pour l'épargne , parce que les salariés reçoivent des primes de fin d'année et autres treizièmes mois, qui sont souvent parqués sur les comptes d'épargne dans une position d'attente.

La plupart des comptes réglementés offrent le rendement minimum légal, à savoir un taux d'intérêt de base de 0,01% et une prime de fidélité de 0,10%. C'est la conséquence des taux historiquement bas sur les marchés, lesquels sont sous pression à cause de la politique extrêmement souple de la Banque centrale européenne (BCE).

Les Belges apprécient néanmoins les comptes d'épargne pour leur sécurité (garantie de l'Etat de 100.000 euros), leur liquidité (on peut y puiser à tout moment) et leur avantage fiscal (exonération de précompte mobilier jusqu'à 990 euros d'intérêts et précompte de 15% au-delà, au lieu de 30%).