Nouveau record des comptes d'épargne

Taux historiquement faibles

Malgré des taux d'intérêt historiquement faibles, beaucoup de banques n'offrant plus que le taux d'intérêt minimum légal de 0,11%, les particuliers restent fidèles au compte d'épargne. Ce placement présente trois principaux avantages: la liquidité (on peut y puiser à tout moment en cas de besoin), la sécurité (ils sont couverts par la garantie des dépôts de 100.000 euros par épargnant) et la fiscalité avantageuse (les revenus des livrets réglementés qui ne dépassent pas 980 euros sont exonérés de précompte mobilier), bien que ce dernier avantage soit devenu moins important à cause de la baisse des taux.