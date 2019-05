Un Belge sur deux recherche activement à protéger son épargne de l'inflation

Les taux d’intérêt restent désespérément à des niveaux planchers. Cela ne manque pas d’inquiéter les investisseurs belges qui voient leur épargne s’éroder face à une inflation qui depuis quelque temps déjà a tendance à refaire son apparition. Il ressort de l’enquête mensuelle réalisée en ligne par Kantar TNS à l’initiative de la banque ING (Belgique) avec l’université de Gand, et destinée à concocter le Baromètre des Investisseurs, que 20% des répondants disent s’en inquiéter. Les investisseurs âgés devenus plus réticents face aux investissements risqués plus rémunérateurs, et donc potentiellement plus exposés à la faiblesse des taux, sont un peu plus concernés par ces inquiétudes.