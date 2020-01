Vous apprenez par SMS que votre carte est bloquée? Attention, c'est une arnaque!

Bien que le nom et le numéro de téléphone de Card Stop soient mentionnés dans le SMS, ces messages n'émanent nullement de l'organisme. "Nous ne bloquons une carte qu'à la demande du détenteur", explique-t-on chez Card Stop. De plus, si bloquer une carte s'avère nécessaire à titre préventif, pour cause de suspicion de fraude, par exemple, Card Stop en averti le détenteur uniquement par courrier et pas par SMS.