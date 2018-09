Acheter un appartement à Bruxelles, pas à la portée de tous

♦ Par province, le Brabant wallon (250.000 euros pour une deux ou trois façades, 370.000 pour une quatre façades et 190.000 pour un appartement), devance Namur (155.000 pour un appartement ou une deux ou trois façades), Liège (135.000 pour un appartement, 142.500 une deux ou trois façades), Luxembourg (138.000 pour un appartement, 140.000 une deux ou trois façades) et le Hainaut (119.250 pour un appartement, 120.000 une deux ou trois façades).

♦ Les communes wallonnes les plus chères sont Lasne (550.000 euros pour une maison), Chaumont-Gistoux (420.000) et Waterloo (400.000), tandis que les plus abordables sont Hastière (65.250), Viroinval (81.000) et Froidchapelle (85.000).