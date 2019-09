Baisse des taux en vue pour ceux qui ont souscrit un emprunt à taux variable

" La révision du taux d’un emprunt hypothécaire à taux variable dépend de l’indice de référence du contrat ", explique-t-on chez BNP Paribas Fortis. Chaque formule (par exemple révision annuelle, à cinq ans ou à dix ans) est basée sur un indice de référence différent. Ces indices sont calculés mensuellement par l’Agence Fédérale de la Dette et représentent un taux moyen basé sur différents certificats de trésorerie et obligations linéaires.

Il existe en tout dix indices de référence, exprimés par des lettres allant de A à J. L’indice A représente le taux moyen des certificats de trésorerie à 12 mois. Il sert de base pour les taux révisables à un an. L’indice B représente le taux moyen des obligations linéaires dont l’échéance résiduelle est de deux ans et est utilisé pour les taux variables révisables à deux ans, etc.