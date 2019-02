Combien d'heures de travail un architecte consacrera-t-il à votre projet?

En pratique

Pas de tarif fixe

"Les taux sont en général plus élevés pour les transformations que pour les constructions neuves, en raison de la nature et du nombre de prestations (étude des servitudes, examen de l’immeuble, etc.). Certains frais font en outre l’objet d’honoraires supplémentaires: relevés, mesurage, plans de situation existante, frais administratifs, etc." précise l’Ordre sur son site.