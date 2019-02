Combien vaut votre habitation?

En 2018, les prix de l'immobilier ont encore augmenté dans notre pays. Mais les évolutions sont bien différentes selon le type de bien et surtout, sa localisation. Découvrez tous les prix de l'immobilier et leur évolution, commune par commune, dans notre carte interactive.

Une maison en Région de Bruxelles-Capitale coûtait ainsi en moyenne 79,9 % de plus que la moyenne nationale. Une maison en Flandre était en moyenne 10,2 % plus chère que la moyenne du pays. En Wallonie, le prix était inférieur de 24,8%.

C'est surtout en Région de Bruxelles-Capitale que les prix des maisons ont particulièrement augmenté, avec une hausse de plus de 5% à 450.000 euros. Viennent ensuite la Flandre (+3,8% à 277.304 euros) et la Wallonie (+3,7% à 189.257 euros). Les maisons restent donc plus de deux fois plus chères en moyenne en Région bruxelloise qu'en Wallonie.