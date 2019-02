Des prix stables pour l'immobilier en province de Luxembourg

→ Les maisons

Si l'on regarde dans les différents arrondissements de la province, seuls les arrondissements limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg affichent un prix moyen pour une maison supérieur à la moyenne. L'arrondissement d'Arlon présente le prix moyen le plus élevé de la province avec une moyenne de 243.334 euros. Le prix y est plus élevé à raison de 50.000 euros, soit 25,6 %, par rapport à la moyenne provinciale.

→ Les appartements

Les appartements les moins chers se trouvent à l'ouest de la province. En moyenne, un appartement dans les arrondissements de Marche-en-Famenne et de Neufchâteau coûte entre 120.000 euros et 125.000 euros. À Bastogne et Virton, un appartement coûte environ 20.000 euros de plus.