Immobilier et succession, cibles de la réforme fiscale en Flandre

La future suédoise qui ambitionne de rivaliser avec les pays scandinaves, compte notamment lancer une ambitieuse réforme fiscale qui, si elle aboutit, concernera des pans entiers des finances personnelles des personnes qui résident en Flandre. Cela se fera " sans augmenter la pression fiscale globale ", précise la note. Si les contours des mesures envisagées doivent être précisés et affinés, on peut déjà affirmer que des changements substantiels se profilent.

Immobilier

Actuellement, le bonus-logement intégré vaut aussi bien pour celui qui accède pour la première fois à la propriété que pour celui qui était déjà propriétaire et qui remplissent toute une série de conditions! Les intérêts, amortissements en capital et primes d’assurance solde restant dû payées qui peuvent être déduits fiscalement sont plafonnés.

Droits de succession

Donations

Allocations et avantages sociaux

Celui qui veut bénéficier de prestations et d’avantages sociaux devra le mériter. Concrètement, il faudra d’abord avoir vécu 5 ans sans interruption, légalement et effectivement dans notre pays et s’impliquer dans la communauté flamande.

Ainsi par exemple, pour pouvoir prétendre aux allocations familiales en tant que "nouveau venu", il faudra respecter un délai d’attente de 6 mois . Et si des enfants qui ne résident pas en Belgique ont encore droit aux allocations familiales, il sera tenu compte dans la mesure du possible du coût de la vie dans le pays de résidence.

Voitures

Le futur gouvernement flamand a l’intention de "verduriser le parc automobile via l’introduction, à partir de 2020, du nouveau test européen de consommation et d’émissions (WLTP) pour les véhicules. Les voitures polluantes deviendront plus chères et celles plus respectueuses de l’environnement moins chères."