Immoweb s'allie à Investr, la plateforme d'investissement immobilier

Immoweb élargit de nouveau son offre en s’associant à la plateforme en ligne pour les investisseurs en immobilier résidentiel, Investr. Cette collaboration exclusive entre les deux acteurs immobiliers permet à Immoweb d’apporter de nouvelles solutions aux investisseurs privés, agences immobilières et aux promoteurs immobiliers. Jusqu’à présent, Investr n’était actif qu’en Flandre mais grâce à cette collaboration avec la première plateforme immobilière de Belgique, Investr pourra s’installer en Wallonie et à Bruxelles.

Immoweb et Investr s’associent

Les deux plateformes, Immoweb et Investr unissent leurs forces et travailleront désormais en exclusivité. Cette collaboration permet à la première plateforme immobilière de Belgique de proposer des solutions à destination des investisseurs et promoteurs immobiliers ainsi qu’aux agences immobilières. Des événements conjoints sur le thème " investir dans l’immobilier " seront également organisés à l’avenir.

Immoweb renforce sa plateforme en ligne sur laquelle les visiteurs pourront trouver davantage d’opportunités d’investissements. Cet accord avec Investr permet également aux agents immobiliers d’être mieux informés et équipés afin de conseiller leur propre clientèle. La transparence et la relation de confiance avec l’agent immobilier sera dès lors renforcée.

" Certains de nos clients ou des clients d’agences immobilières souhaitent se lancer dans l’investissement immobilier mais ne savent pas par où commencer car ils manquent d’informations et de conseils. Cette coopération nous permettra de mieux guider nos clients et surtout de proposer de meilleurs conseils aux acheteurs en complémentarité avec les agents et les promoteurs immobiliers ", explique Valentin Cogels, CEO d’Immoweb.

Pour Frédéric Vandenhende, CEO d’Investr, cette collaboration exclusive est une étape importante pour la croissance des deux entreprises. " Mais cela l’est aussi pour le marché de l’immobilier en général. Grâce à notre collaboration avec Immoweb, les investisseurs disposeront d’un accès encore plus rapide au marché de l’immobilier dans notre pays. Nous désirons, dans un premier temps, partager nos connaissances accumulées afin de devenir, ensemble, la référence numérique sur le marché de l’investissement immobilier. "

Les Belges et l’investissement immobilier

Avec la conjoncture économique et les changements sociétaux actuels, qui s’expriment notamment au niveau familial avec des couples et familles qui se reforment, les Belges aimeraient investir dans l’immobilier mais ne peuvent pas toujours le faire. Selon Investr, 68% des Belges sont convaincus qu’ils ne pourront jamais investir dans l’immobilier car ils ne disposent pas suffisamment de ressources financières. En moyenne, le Belge pense qu’il lui faut 174.000 € pour investir. Or, 50.000 € suffisent pour démarrer. Fait intéressant, seulement 28% des Belges ont une réelle confiance dans l’immobilier. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils ne sont pas suffisamment informés. Encore plus insolite, moins de 1% des Belges sont conseillés par leur banque pour investir dans l’immobilier.

" En 2018, l'immobilier était un des seuls investissements qui a permis de couvrir l'inflation. Notre volonté est donc d’encourager à investir ainsi que d’aider et d’accompagner les propriétaires, mais également les agences immobilières et les promoteurs immobiliers ", indique Valentin Cogels.

" Le marché immobilier belge est plus que jamais un marché d’investisseurs. Environ 40% des nouveaux bâtiments mis sur le marché sont dans le portefeuille d’un investisseur immobilier, alors qu’il y a 10 ans, ce chiffre n’était que de 10%. Nous assistons à la transition d’un marché d’acheteurs à un marché de locataires, comme c’est le cas pour d’autres pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Alors que le marché immobilier était auparavant composé de 75% de propriétaires et de 25% de locataires, nous nous dirigeons maintenant vers un ratio équilibré de 50-50. Cela signifie que nous évoluons vers un marché locatif plus large et qu’il est donc encore plus important d’informer suffisamment les investisseurs sur leur rendement attendu ", précise Frédéric Vandenhende.

À propos d’Investr

Investr est une plateforme online destinée aux investisseurs en immobilier résidentiel. Elle fut fondée en 2015 par Frédéric Vandenhende et est entrée sur le marché en mars 2016. Elle n’a cessé de croître depuis lors. Cette plateforme consiste à fournir des conseils et des analyses aux personnes désirant investir dans l’immobilier. Chaque investissement est accompagné d'une analyse approfondie sur mesure qui tient compte d'un grand nombre de paramètres et vous donne un aperçu détaillé de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochaines années.

L’objectif d’Investr est de mieux informer les investisseurs immobiliers, de créer de la transparence ainsi que de mettre des outils à disposition des agences et promoteurs immobiliers pour leur permettre d’informer plus facilement leurs clients dans ce domaine. La collaboration avec Immoweb permettra à Investr de s’implémenter en Wallonie et à Bruxelles.