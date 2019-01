Jusqu'à 6.200 euros d'amende pour les bailleurs qui discriminent

Revenant sur l’ordonnance bruxelloise organisant la lutte contre la discrimination lors du choix d’un locataire par le propriétaire ou l’agence immobilière au moyen de tests "mystères", le député bruxellois Olivier De Clippele (MR) estime " inadmissible " le fait que la décision du parquet de classer une plainte sans suite permette encore à l’administration d’infliger une amende administrative. En cas de constat de discrimination, cette amende pourra être comprise entre 125 et 6.200 euros . Elle ne pourra être infligée que si le ministère public a décidé de ne pas poursuivre ou en cas de silence de sa part dans un certain délai.

Cependant, l’ordonnance prévoit évidemment plusieurs balises pour garantir le droit à la défense des personnes incriminées. La décision d’appliquer une amende administrative impliquera préalablement l’organisation d’une audition qui permettra d’évaluer si la différence de traitement entre deux locataires ne peut pas être justifiée de façon objective et raisonnable. Des circonstances atténuantes pourront également être invoquées.

"Mystery locataires"

L’ordonnance qui renforce la lutte contre la discrimination entre en vigueur en septembre 2019. Pour rappel, les autorités bruxelloises avaient mené en 2016 et en 2017 des tests sur le principe du "mystery shopper". Il en était ressorti plusieurs constats, notamment que le critère le plus discriminant était l’origine des revenus (30%), suivie par les critères du genre (26%) et de l’origine ethnique (23%).