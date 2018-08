Le Belge paie trop cher pour refinancer son prêt

Lorsqu’un Belge souhaite changer d’emprunt hypothécaire pour en prendre un meilleur marché ailleurs, il paie en moyenne des frais d’acte (droits d’enregistrement, frais administratifs, honoraires du notaire, frais d’hypothèque et TVA) 13 fois plus élevés que dans d’autres pays européens, selon une étude menée par Test-Achats (TA) sur les frais liés au refinancement d’un prêt hypothécaire.

" C’est totalement absurde " , s’insurge le groupe de défense des consommateurs, dans une lettre ouverte envoyée au ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, ainsi qu’aux parlementaires des commissions en charge des Affaires économiques et de Justice. " Nous demandons formellement que les frais d’acte pour le refinancement d’un prêt soient réduits au niveau moyen des autres pays, et ce afin que les emprunteurs ne soient pas pris en otage par les prêteurs. "

De fait, bien que les taux d’intérêt hypothécaires soient actuellement toujours bas, le refinancement s’apparente souvent à une opération à perte , tellement les frais pour changer d’organisme prêteur sont élevés. " Par conséquent, le client reste pieds et poings liés à son ancienne banque et la concurrence entre les institutions financières ne peut pas jouer ".

"En autorisant un tarif inférieur on permettrait la concurrence."

Mais aussi que le plafond des honoraires du notaire soit fixé d’autorité. "En autorisant un tarif inférieur on permettrait la concurrence. C’est le cas aux Pays-Bas, où les honoraires sont plus libres, et où il existe même des sites internet permettant de trouver le notaire le moins cher."