Le français bientôt banni des actes notariés en Flandre?

Les députés Olivier de Clippele, Vincent De Wolf et Willem Draps pour le Parlement bruxellois, ainsi que Gaëtan Van Goidsenhove et Alain Courtois pour la COCOF ont déposé une motion en conflit d’intérêt pour contrer cette offensive linguistique du ministre flamand, Ben Weyts (N-VA).

Olivier de Clippele, qui est à l’origine de l’initiative et notaire à Bruxelles, observe que "le problème se posera surtout dans des actes de partage, de société, dans un testament, etc. qui concernent à la fois des immeubles situés en Flandre et à Bruxelles." Pour ces actes bi-régionaux, seul le néerlandais serait autorisé si le décret flamand était adopté!