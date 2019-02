Le prix des maisons à Liège en hausse de 12% sur les 5 dernières années

Le prix moyen d’une maison en 2018 en province de Liège est plus bas que le prix moyen observé dans la Région wallonne (-3,9%). L'an dernier, ce prix est toutefois monté de 12% par rapport au prix moyen affiché en 2013.

A 181.852 euros, le prix moyen des maisons dans la province de Liège a grimpé de 4% sur un an. C'est légèrement plus que sur l'ensemble de la Région wallonne (+3,7%). Liège est aussi la province qui a connu la plus forte progression du prix moyen de ses maisons au cours des cinq dernières années (+ 12%).

Sans surprise, les prix restent les plus élevés dans des communes comme Neupré, Esneux, Chaudfontaine, Sprimont, Spa ou encore Hannut. "On constate que les prix les plus élevés suivent généralement les axes autoroutiers. Ils sont ainsi plus élevés près de l'E40 et l'E42 tandis qu'ils baissent plus on s'éloigne vers le sud et l'est de la province. Même s'il y a une hausse des prix, cela reste raisonnable par rapport à d'autres parties du pays où les prix moyens sont plus élevés comme le Brabant wallon ou la Région de Bruxelles-Capitale", explique le notaire Renaud Chauvin.

Waremme est l’arrondissement dans lequel le prix moyen pour une maison est le plus élevé de la province (+8,5% par rapport au prix moyen régional). À Waremme, à la frontière du Brabant wallon, on paie en 2018 pour la première fois plus de 200.000 euros en moyenne, soit 16.000 euros de plus que sur l’ensemble de la Wallonie.

De grandes différences pour les appartements

Si la tendance est également à la hausse depuis les cinq dernières années du côté des appartements en Belgique (+ 1,8% en 2018), la province de Liège se démarque des autres provinces wallonnes avec un taux de progression de 4,9% en 2018. Ce qui porte à 167.140 euros le prix moyen des appartements en province de Liège.

Les différences au sein de la province sont importantes. L'arrondissement de Liège affiche une augmentation du prix moyen de 7,6 % alors que les arrondissements de Huy, Waremme et Verviers présentent respectivement une baisse de 1,2%, 3,2% et 3,4%. Ce qui s'explique vraisemblablement par la mise à disposition de nouveaux appartements du côté d'Esneux, Chaudfontaine ou Visé.

+6,1% La croissance du nombre de transactions à Liège Alors que la Wallonie a connu la plus forte croissance du nombre de transaction immobilière au cours du dernier trimestre (+ 7,1 %), la province de Liège est la deuxième, après Namur, à avoir connu le plus grand nombre de transactions immobilières (+ 6,1%).