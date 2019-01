Le prix moyen d'une maison? 251.584 euros

"La demande reste élevée dans toutes les régions. Essentiellement les jeunes de moins de 35 ans saisissent l'occasion d'acheter une maison et de contracter un prêt immobilier avec un taux d'intérêt attractif", déclare le porte-parole de Notaire.be.

Le prix varie considérablement d'une province à l'autre. Le prix le plus bas, soit 153.890 euros, est constaté dans le Hainaut, et le prix le plus élevé, 452.721 euros, en région bruxelloise.