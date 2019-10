Le taux fixe à 20 ans est passé sous 1%

Selon le site guide-épargne.be, un client d’ING aurait reçu, à la mi-septembre, un taux fixe de 0,92% pour un crédit hypothécaire à 20 ans. Il s’agit d’un plus bas historique.

Un dossier sans doute en béton

Il s’agit naturellement d’un taux (très bien) négocié, sachant que le taux officiel d’ING s’élève à 3,65% (hors réductions habituelles). On peut imaginer que le client en question présentait un excellent dossier (revenus, apport de départ…). Tout dépend en effet de la situation personnelle de l'emprunteur, de ses ressources propres et de ses capacités de remboursement pour bénéficier d'un tel taux.

"C'est un record historique pour le taux à 20 ans, car sur 10 et 15 ans, on était déjà sous 1%. Mais les taux ont beaucoup chuté ces derniers mois, en comparaison avec la même période l'année dernière, pour celui à 20 ans fixe", explique Brecht Coene de guide-épargne.be. "Pour ce taux exceptionnel à 0,92%, on parle de quelqu'un qui a apporté beaucoup de fonds propres. Il ne faut donc pas courir chez votre banquier pour tenter d'obtenir le même type de prêt, cela dépend du profil de l'emprunteur", rappelle-t-il.