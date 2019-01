Les prix du marché résidentiel montent davantage que l'inflation

On garde le cap et on force le trait, pointe l’indice Trevi des prix du marché résidentiel, qui culmine à 115,24 points. 2018 confirme donc une hausse continue qui, contrairement aux taux d’épargne offerts par les banques, dépasse l’inflation annuelle.

Selon Eric Verlinden, le CEO du groupe Trevi, les investisseurs belges prennent encore trop peu la mesure larvée de la dévalorisation -quasi structurelle- causée par l’inflation sur leur patrimoine. "Comment ne pas s’étonner que les particuliers thésaurisent encore et toujours leur épargne à des niveaux spectaculaires (± 270 milliards d’euros) sur des carnets de dépôts aussi peu rémunérateurs? En prenant comme référence le taux d’inflation de 2,1% prévu par le Bureau du Plan en 2018 et une rémunération nette sur des carnets de dépôt de 0,5% - voire 0,3% si on y ajoute les frais administratifs -, on peut chiffrer la fonte du capital placé à -1,6% sur base annuelle."