Nombre record de transactions immobilières

Double coup de chaud sur le marché immobilier belge pour l’instant: tant l’activité que les prix sont à la hausse . Les derniers chiffres trimestriels de la Fédération du Notariat (Fednot) le confirment à nouveau. Et pas un peu: depuis que ce baromètre existe, soit depuis 2007, le 3e trimestre de l’année en cours a atteint un nouveau record en termes de nombre de transactions immobilières.

Sur un an, le nombre de transactions a augmenté de 4,3% au niveau national . C’est en Wallonie que la demande est la moins pressante, avec +1,7% de hausse, pour + 5,4% en Flandre et +7,6% à Bruxelles, une fois encore.

"Si l’on compare les neuf premiers de 2019 à ceux de l’année précédente, le nombre de transactions immobilières enregistrées en Brabant wallon a augmenté de +13,8%. C’est la hausse provinciale la plus importante au niveau national. Sur l’ensemble du pays, cette hausse atteint +6,6%", chiffre le notaire hutois Renaud Grégoire.

Pour ce dernier, il est essentiel de distinguer la très forte activité du marché immobilier que nous connaissons depuis plusieurs mois avec le niveau des prix pratiqués. "Autant l’augmentation de l’activité est importante et constante dans tous les secteurs, autant les prix augmentent de façon beaucoup plus mesurée et différente selon les segments de biens", nuance le porte-parole de la Fédération des Notaires.