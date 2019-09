Nullité du bail: quelles conséquences et quels recours pour le locataire?

"Je loue un appartement depuis 7 ans et j’ai reçu le préavis de mon propriétaire m’informant que je dois partir dans 6 mois, sans plus de détails. J’ai contacté le service de l’urbanisme de Liège car, selon des voisins, ce préavis serait lié à une infraction urbanistique depuis le 27 novembre 2018 (pas de permis de location). Information que le bailleur nous a cachée, à moi ainsi qu'à trois autres locataires. Est-il exact que, dans ces conditions, je ne dois plus payer les loyers des six mois avant mon départ et que je peux demander le remboursement de ceux versés depuis l'infraction... Quels sont mes droits et mes recours?"



Cette question de lecteur est intéressante à plusieurs titres. En effet, "en cas d’infraction (urbanistique), le bail est nul et non avenu", indique Patrick Willems, Secrétaire général du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC). Cependant, "encore faut-il savoir exactement de quel type d'infraction il s'agit, et si le bailleur était ou non de bonne foi... Ce sont en effet des précisions déterminantes pour la suite", ajoute-t-il.