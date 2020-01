Record de transactions sur le marché immobilier belge

Les Belges ont été particulièrement actifs sur le marché immobilier lors du premier trimestre de cette année. La Fédération du Notariat ne note toutefois pas de fluctuation majeure dans le prix moyen des maisons et des appartements.

Le marché immobilier belge a été particulièrement animé au cours du premier trimestre, notre pays n'ayant encore jamais enregistré autant de transactions immobilières, selon la Fédération du Notariat (Fednot). Elle note ainsi une augmentation de 5,5% par rapport au quatrième trimestre 2018 et de 8% comparé au premier trimestre de l'année passée.

En Wallonie, le Brabant wallon est la seule province à voir son activité immobilière progresser pour le quatrième trimestre consécutif et a ainsi le taux de croissance le plus élevé (+19,8% par rapport au premier trimestre 2018). En province de Namur, l'augmentation du volume immobilier par rapport au trimestre précédent est la plus forte (+14,6%) mais traduit une correction du quatrième trimestre 2018 en forte diminution. La province du Hainaut n’enregistre, quant à elle, qu’une croissance de 1,3%.