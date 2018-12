S'offrir une maison à Bruxelles? De plus en plus difficile

Au troisième trimestre, s'offrir une maison à Bruxelles est devenu encore plus difficile que durant les trimestres précédents. Leur prix médian, pour une maison 4 façades, est en hausse de près de 20%. La commune la plus chère du pays est, sans surprise, Uccle, où le prix médian d'un logement s'élève à près de 600.000 euros.

• En Belgique

• En Région bruxelloise

Lire plus

Sans surprise, la Région bruxelloise reste la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons de type fermé ou demi-fermé coûtaient 394.000 euros, soit 9,4% de plus qu'au troisième trimestre de l'année précédente. Le prix des maisons de type ouvert a quant a lui bondi de 19% pour s'élever à 987.500 euros. Notons toutefois que cette augmentation neutralise la chute des prix observée à la même période en 2017 (-18,6%). Le prix d'un appartement dans l'une des 19 communes de la capitale a quant a lui enregistré une hausse de 2,6% et s'élevait à 200.000 euros.