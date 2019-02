Six jeunes sur 10 reçoivent l'aide de leurs parents pour l'achat d'un premier logement

Vingt ans plus tôt, ils n'étaient que deux sur dix à pouvoir compter sur l'aide financière de leurs parents lors de l'achat d'un premier bien immobilier. Si actuellement, la plupart des parents donnent un coup de pouce sous la forme d'un don, d'autres formes d'aides sont possibles.

L'accès à la propriété est de plus en plus rude pour les jeunes, c'est bien connu. Aujourd'hui, six jeunes sur 10 (de 18 à 34 ans) reçoivent de l'aide de leurs parents pour l'achat d'un premier logement, indique ce samedi Axa Banque sur base d'une étude réalisée auprès de 600 Belges. Il y a 20 ans, les jeunes n'étaient que 22% à pouvoir compter sur l'aide financière des parents lors de l'achat d'un logement.

Don, emprunt, terrain...

Dans 68% des cas, le coup de pouce financier prend alors la forme d'un don , c'est-à-dire que les parents n'attendent pas de remboursement de la somme;

, c'est-à-dire que les parents n'attendent pas de remboursement de la somme; Dans 23% des cas, les jeunes empruntent une somme d'argent à leurs parents;

une somme d'argent à leurs parents; 11% des jeunes adultes ont reçu un terrain en cadeau de leurs parents;

en cadeau de leurs parents; 11% ont reçu une maison ;

; Dans 5% des cas, le coup de pouce des parents consiste à contracter une partie du prêt à la banque.

Outre ces possibilités, les parents peuvent aussi opter pour un achat scindé, l'octroi d’un prêt, etc. Retrouver ici toutes les possibilités qui s'offrent aux parents.

"Par rapport à d'autres pays européens, les Belges attachent beaucoup plus d'importance à la propriété de leur propre maison. Les plus de 50 ans de la classe moyenne ont un pouvoir d'achat supérieur à celui de la génération précédente et recherchent des moyens de rentabiliser leur argent", constate Erik Henderickx, sociologue du travail et professeur à l'université d'Anvers. "Comme les Belges ont une brique dans le ventre, il est logique que les plus de 50 ans veuillent aider leurs enfants à acheter leur propre maison. La génération actuelle des jeunes a moins de sécurité d'emploi et cette aide financière est la bienvenue".

Pour des parents, l'achat par leurs enfants d'un premier logement est de plus en perçu comme une opportunité, une occasion de leur donner une sorte d'avance sur l'héritage. "Ils préfèrent donner à leurs enfants une somme d'argent maintenant (à un moment de leur vie où ils en ont besoin) plutôt que de laisser un héritage un peu plus important. À cet égard, nous constatons un changement entre les différentes générations", poursuit Erik Henderickx.