Un marché immobilier en pleine croissance dans la province de Namur

La province de Namur a connu une hausse de transactions de 9% par rapport à 2017. C'est la plus forte du pays, devant la province de Liège (+ 6,1%) et le Hainaut (+ 5,8%). En comparaison, la moyenne nationale, encouragée par des taux d'intérêt hypothécaires stables (1,95% fin décembre), est de + 1,6%. "On sent un réel attrait pour le territoire et il est encouragé par les communes, que cela soit à Namur, Dinant ou encore Ciney", a commenté la notaire namuroise, Géraldine Van Bilsen. "Le Brabant wallon est saturé et trop cher, la province de Namur apparaît donc comme une bonne solution pour beaucoup".