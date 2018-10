Ventes record d'habitations durant l'été

Les ventes des maisons et des appartements ont progressé de 9% cet été. Pour le dernier trimestre, le nombre de transactions immobilières dans notre pays affiche une hausse de 5,4%, un plus haut décennal.

Le sud versus le nord

C’est en Wallonie que la plus forte croissance de l’activité immobilière a été relevée par les notaires au cours du dernier trimestre. On y atteint les 10% de hausse, contrairement à la Flandre où le coup de chaud n’atteint que 4,4%. À Bruxelles, on peut même parler d’inversion de température, puisqu’on y enregistre une baisse des ventes (par rapport à l’été 2017) de -5,8%.