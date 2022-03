Les primes à la rénovation en Région wallonne

1/ Quelles sont les primes disponibles?

Les primes concernant la rénovation et les travaux économiseurs d'énergie se rassemblent sous l'appellation de "primes d'habitation" .

Une prime est valable pour tous les travaux d'isolation (toit, murs, planchers, etc.). Notez que si vous souhaitez faire des travaux d'isolation de votre toit, vous pouvez profiter d'un avantage fiscal de 30% des dépenses totales à condition que votre habitation ait été occupée cinq ans avant le début de vos travaux (voir encadré).

Il existe aussi une prime pour le remplacement du vitrage et des châssis extérieurs . Par ailleurs, d'autres primes sont prévues, par exemple pour l'installation d'un système de ventilation ou encore d'un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire comme une pompe à chaleur, une chaudière biomasse, un chauffe-eau solaire ou un poêle biomasse local (pellets).

Vous pourrez ainsi améliorer votre confort, réduire vos factures de chauffage et, de façon plus globale, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Si vous avez reçu par donation la maison que vous êtes en train de rénover, sachez enfin que la Région wallonne octroie également une restitution des droits de donation d'une habitation. Vous pouvez, sous conditions, récupérer les droits payés à hauteur de 25% du montant total (taxes comprises) des dépenses effectuées dans le but de réduire l'énergie produite, avec un plafond de 2.500 euros.

2/ Quelles conditions devez-vous remplir?

Afin de bénéficier d'une quelconque prime d'habitation, vous devez respecter plusieurs conditions . Le passage d'un auditeur logement, agréé par la Région wallonne, est une condition sine qua non. Un audit de votre habitation sera ensuite réalisé afin d'établir l'ordre dans lequel vous devrez effectuer vos travaux. Notez que la facture de l'auditeur est également subsidiée de 110 à 660 euros, selon le niveau de vos revenus (voir plus bas).

Mais, le 17 mars 2022, le gouvernement a approuvé, en première lecture, un projet d'arrêté instaurant des aides pour le remplacement d'un système de chauffage , en supprimant l'obligation de réaliser un audit énergétique au préalable . La mesure sera d'application pour les ménages qui disposeront de factures d'installation entre l'entrée en vigueur du texte (publication en juin) et le 30 juin 2023.

3/ Quel est le montant de la prime?

Le montant des primes diffère en fonction du revenu de votre ménage. Plus vos revenus sont élevés, moins votre prime le sera. Le montant de base de la prime peut être multiplié par 2, 3, 4 ou 6 en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage. Le montant des primes dépendra aussi des travaux que vous souhaitez effectuer et de leur contribution à l'amélioration de la performance énergétique de votre habitation. Mais toujours avec un maximum de 70% des factures.