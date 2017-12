640 euros de dividendes exonérés de précompte en 2018

L'indice des prix à la consommation étant désormais connu pour le mois de décembre - et donc le coefficient d'indexation des barèmes fiscaux - on peut désormais avancer avec certitude que les plafonds de l'épargne pension se situeront à 960 et 1.230 euros l'année prochaine, que vous pourrez toucher 960 euros d'intérêts de votre livret d'épargne sans payer de précompte mobilier ou encore 640 euros de dividendes sans être imposé.