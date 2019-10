Le "woonbonus" disparaît, mais pas l'avantage fiscal sur les secondes résidences

Le nouvel exécutif flamand a dévoilé, dans son accord de gouvernement début de semaine, la suppression du bonus logement , mieux connu chez nos voisins du Nord sous le nom de "woonbonus". Concrètement, celui qui souhaite acheter une résidence propre en Région flamande ne bénéficiera plus, à partir de 2020, de cette réduction d'impôts, mais verra ses droits d'enregistrement baisser de 7 à 6% sur le montant du bien.

Seconde résidence: mêmes avantages pour tous les Belges

Quid si vous êtes déjà propriétaire et souhaitiez justement acheter une seconde résidence à la Côte? Contrairement à votre résidence propre, dont les avantages fiscaux sont accordés par les Régions, la fiscalité des résidences secondaires (celles où vous n'êtes pas domicilié) est la même pour tous les Belges puisqu'elle relève de l'État fédéral.

"Il faut distinguer si la maison que l’on va acheter est une maison propre (celle où on élit domicile) ou non. Si c’est une seconde résidence, toutes les réductions fiscales relèvent du Fédéral, et donc l’épargne à long terme n’est pas abrogée, ça reste. Le traitement fiscal sur les résidences secondaires est le même dans les trois Régions", souligne Thomas Roelands, juriste&fiscaliste chez Pareto.