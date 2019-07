N'oubliez pas vos versements anticipés!

Si vous êtes un habitué des versements anticipés au fisc, attention, ce 10 juillet vous ne recevrez exceptionnellement pas d’avis de paiement! A quoi servent les paiements anticipés? Qui est concerné? Que se passe-t-il si on n’en fait pas?

Qui doit faire des versements anticipés et pourquoi?

Pour les salariés, les fonctionnaires et les dirigeants d'entreprise, lors du paiement de la rémunération, un précompte professionnel est automatiquement retenu à la source et versé à l’Etat.



Les indépendants, les titulaires de professions libérales et les conjoints aidants doivent prendre l’initiative d’anticiper l’impôt dont ils sont redevables.



Pour les dirigeants d'entreprise qui ont un mandat dans plusieurs sociétés, des versements anticipés peuvent également s'avérer intéressants si les retenues effectuées par ces différentes sociétés sont insuffisantes.